- TransAnatolia Rally Raid Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteği ile Türkiye'de ilk kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid başladı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'den start aldı. Eskişehir'de başlayan ve Kars'ta sona erecek olan yarış, 7 gün sürecek. 18 Ekim'de Kars'ta sona erecek olan yarışmada yarışçılar 14 ilden geçerek 2 bin 300 kilometre yol gidecek. Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den katılan 39 adet motosiklet, 19 adet otomobil, 4 adet 4x4 arazi aracı, 5 adet ATV ve 3 adet kamyon olmak üzere 70 araç yarışacak. Araçlarda ise toplamda 96 sporcu yarışacak.

"Bu tür organizasyonların ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyoruz"

Organizasyonun başlangıç programında açılış konuşması yapan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "11. yılımızda Anadolu'nun medeniyetler beşiği Eskişehir'den start almaktan gurur duyuyoruz. Her sene Türkiye'nin eşsiz rotalarında TransAnatolia'yı hem ülkemizi hem de ülkemizin güzelliklerini yurt dışında tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bu tür organizasyonların ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Ekip olarak bunun için çaba gösteriyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında rally raid yarışlarının ülke tanıtımını yapması için büyük çaba gösteriyoruz" dedi.

"Tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkartan rotalar hazırladık"

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de güzergahı tanıttığı konuşmasında, "Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkartan rotalar hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimizdir. Eskişehir'den start alacak yarışmacılar Kızılcahamam Sorgun Göleti'nde tamamlayacak. İkinci günün sonunda Çorum'a ulaşmış olacaklar. M.M. 15. Yüzyıl'da Hititlerin yürüdüğü yollardan geçerek Sivas Yıldızdağı'ndaki kamp alanında konakladıktan sonra rotamız Selçuklu sultanlarının ve Osmanlı padişahlarının doğu seferlerinde kullandıkları güzergahları takip edecek" ifadelerine yer verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğiniz yerlere sevgilerimizi, saygılarımızı götürün. Barış ve demokrasi dileklerimizi götürün. Sağ salim yarışı bitirin. Dikkatli olun."