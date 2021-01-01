Trakya'da "enerji timleri" yeni yıla görev başında girdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yılbaşı gecesi de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen vatandaşların elektriksiz kalmaması için mesai yaptı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yılbaşı gecesi de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen vatandaşların elektriksiz kalmaması için mesai yaptı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, yılbaşı gecesi de çalışmalarını sürdürdü.

Herkesin ailesiyle zaman geçirdiği yılbaşı gecesi ekipler, ihbar üzerine arızanın olduğu bölgeye giderek vatandaşların mağdur olmaması için gayret gösterdi.

TREDAŞ, pandemi sürecinde personelinin çalışma şartlarının anlatıldığı, "Sevgisini Yarım Bırakanların Hikayesi" isimli video hazırladı.

Videonun içeriğinde, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasında evde mutlu bir aile çocukları ile oynayıp zaman geçirirken, diğer tarafta bir TREDAŞ çalışanının evde çocuğundan ayrılarak gece çalıştığı görüntüler yer alıyor.

Videoda, enerji çalışanlarının yanı sıra vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanları, polisler, kuryeler ve fırıncılara da yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman