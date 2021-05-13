Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu
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Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Ekonomi

- Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu Ardahan'da 13 bin yıllık geçmişi bulunan kavılca buğdayı Anadolu topraklarında yeniden hayat buldu.

- Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu

ARDAHAN - Ardahan'da 13 bin yıllık geçmişi bulunan kavılca buğdayı Anadolu topraklarında yeniden hayat buldu. Belediye Başkanı Faruk Demir, traktör koltuğuna geçerek, ata tohumu olarak bilinen kavılca buğdayını toprakla buluşturdu.

Ardahan'da 13 bin yıllık bir geçmişi bulunan kavılca buğdayı Anadolu'nun en eski buğday cinslerinden biri olarak biliniyor. Gluten içermemesi ve çölyak hastaları için uygun olması, soğuk ve sert iklime dayanıklığının yanında bolca ürün vermesiyle bilinen kavılcanın bu topraklarda yeniden başak vermesi çiftlerin umuduna da umut kattı.

Genetiği ile oynanmamış, unutulmuş ürün olan kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve kentte ekonomik anlamda girdi sağlamak amacıyla kollarını sıvayan Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir ile birlikte tarlada tohum serptiler. Ardahan Merkez Küçük Sütlüce köyü yakınlarında önce tarlayı süren Başkan Faruk Demir, daha sonra kendi elleriyle tohumları toprakla buluşturdu.

Genetiği bozulmamış tek buğday çeşidi olan Kavılca buğdayının 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Ardahan belediye Başkanı Faruk Demir, "Bizim çocukluğumuzda kullandığımız buğday buydu. Biz buna ata tohumuda diyoruz. Bu coğrafyada 13 bin yıllık bir geçmişi olan bu tohumun GDO'su bozulmamış. Çünkü biliyorsunuz her şeyi melezleştirdiler. Özellikle İsrail menşeli Öyle tohumlar çıkarttılar ki, seneye tohum bırakamıyorsunuz. Bir seneye mahsus. Biz Anadoluda böyle bir şey görmedik. Buğday alıyorsunuz bir seferlik, bunu da yıkmak için öncülük yapmaya çalışacağız. Birde karlılık oranına bakacağız. Anadoluda karlılık oranı şudur. 1'e kaç aldın, eğer 1'e 20'nin altında aldıysan zarar etmişsindir. Biz bu sene kavılca tohumumuzu ektik, Sonbaharda hasat yaptığımızda ürünü test edeceğiz. Bu buğdayı tüketilirse ne kilo yapar, nede şekerle ilgili bir sorununuz olur. Ayrıca guliten oranıda yok denecek kadar azdır. Biz Ardahan belediyesi olarak herhangi bir kar etmek amacıyla yapmıyoruz. Bunun karlılık oranına bakıp, elde ettiğimiz tohumu, Ata tohumu olarak vatandaşımıza dağıtıp, bir dahaki seneye alım garantisi vererek dağıtacağız. Belediye olarak, Ardahan Girişimci kadın Kooperatifi ile birlikte vatandaş ne üretiyorsa, onun alım garantisini veriyoruz. Şimdiden müjdesini verebiliriz" dedi.

Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu
Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu
Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu
Traktör koltuğuna geçen Başkan Demir, Asırlık 'kavılca' buğdayını toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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