Trafik kazası geçiren dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, hastaneye kaldırıldı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 38 yaşındaki Franck Ribery, Paestum kasabasında trafik kazası geçirdi. Trafik ışıklarına çarpan Ribery, hastaneye kaldırıldı.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya'da trafik kazası geçirdi.
TRAFİK IŞIĞINA ÇARPTI
Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi. Ribery, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALACAK
Ribery'nin birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haberler.com - Spor