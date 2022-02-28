Trafik kazası geçiren dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Trafik kazası geçiren dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Spor
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İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 38 yaşındaki Franck Ribery, Paestum kasabasında trafik kazası geçirdi. Trafik ışıklarına çarpan Ribery, hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya'da trafik kazası geçirdi.

Trafik kazası geçiren dünyaca ünlü yıldız Franck Ribery, hastaneye kaldırıldı

TRAFİK IŞIĞINA ÇARPTI

Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi. Ribery, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALACAK

Ribery'nin birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberler.com - Spor

İtalya Serie A, Franck Ribery, Galatasaray, Spor, Haberler

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