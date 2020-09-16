Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor
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Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor

Alman basını, Leipzig ve Tottenham'ın listesinde bulunan Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth'un Leipzig'i tercih ettiğini yazdı.

16.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:23

Trabzonspor'da sezonun ve transferlerin kaderi Alexander Sörloth'a kitlenmiş durumda. Trabzon'a geri dönmeyen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Norveçli oyuncunun, RB Leipzig'e transferini beklediği kaydedildi.

Bild Gazetesi'nde yer alan haberlere göre yıldız golcü, Tottenham'da yedek kalma ihtimali olduğundan RB Leipzig'e gitme yönünde kararını verdi ve Leipzig - Palace - Trabzonspor üçlüsünün anlaşmaya varmasını beklemeye geçti.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da golcü ismin tercihinde etkili olduğu belirtilirken, Tottenham'ın alternatif isimlere yöneldiği vurgulandı.

TRABZONSPOR 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Alman ekibinin Sörloth için yaptığı son teklifin ise 20 milyon euro peşin ve 4 milyon euro bonus olduğu bilgisi paylaşıldı. Trabzonspor, Sörloth için teklifin 30 milyon euroya çıkarılmasını talep ediyor.

Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor
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