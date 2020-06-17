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Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı

Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu ile gerginlik yaşayan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth yaşananlarla ilgili, "Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim" dedi.

17.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:11

Trabzonspor'un 3-1 kazanarak finale çıktığı Fenerbahçe maçında attığı iki golle yıldızlaşan Alexander Sörloth, Norveç basınına karşılaşmada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerginliği anlattı.

Golcü futbolcu konuyla ilgili, "Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim" ifadelerini kullandı.

EMRE'YE SUS İŞARETİ YAPMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini sarf ettikten sonra Çakır, Emre'yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yapmış ve ardından sarı kart görmüştü. Norveçli futbolcu, Emre Belözoğlu'na ayrıca 'çok konuşuyorsun' hareketi yapmış ve iki futbolcu arasında gerilim yaşanmıştı.

Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
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