Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek
Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.
25.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:10
Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi. - TRABZON
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Kaynak: İHA