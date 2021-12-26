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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadığı Medipol Başakşehir maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadığı Medipol Başakşehir maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanla; Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.2021-22 sezonunun ilk yarısını 46 puanla rekor kırarak kapatan Trabzonspor, 28 Aralık Salı günü Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

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