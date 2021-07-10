Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

İSTANBUL - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, ardından şut çalışması yaptı. İdman, dar alanda gruplar halinde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İdmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın 13 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı aktarıldı.

Anders Trondsen ise dizindeki ödem sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol

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