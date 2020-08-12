Trabzonspor yeni sezon formaları satışa çıktı! TSClub 2020-2021 yeni sezon Trabzonspor forması fiyatı! 2020-20201 TS forma tasarımları tanıtıldı!
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor , yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. İşte Yeni sezon 2020-20201 TS forma tasarımları! TSClub 2020-2021 yeni sezon Trabzonspor formaları!
12.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:13
Trabzonspor taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Trabzonspor forması satışa sunuldu. Trabzonspor yeni sezon formaları satışa çıktı! Trabzonspor yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2020-20201 TS forma tasarımları!
TSCLUB 2020-2021 YENİ SEZON TRABZONSPOR FORMALARI
Trabzonspor, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları TSCLUB mağazalarından satışa çıktı.
Yeni sezon Trabzonspor forması 239 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
İşte, TSClub 2020-2021 yeni sezon Trabzonspor formaları: