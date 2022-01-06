Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, Trabzon'a geldi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübünün, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, havalimanının dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Havalimanında salgın nedeniyle geniş tedbirler alınırken, çok sayıda bordo-mavili taraftar Visca'yı karşıladı. Çıkışı sırasında taraftarları selamlayan Visca, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" diyerek beraberindeki kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.

Bu arada, Trabzonspor'un 3,5 yıllık anlaşma sağladığı futbolcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.