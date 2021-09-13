Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Anhony Nwakaeme, ligde ilk 4 maçında 4 gol kaydetti. 32 yaşındaki Nijeryalı kanat, Galatasaray'ı da boş geçmedi ve rekor kırdı. Nwakaeme, 1976-77 sezonunda ligin ilk 4 maçında 4 gol atan Necmi Perekli'yi yakaladı. Nwakaeme, haftaya da gol atması halinde tarihe adını altın harfle yazdıracak. Taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Nwakaeme'nin heykelini yaptırmıştı.
Nwakaeme, 2018'de imza attığı Trabzonspor'da efsaneleşme yolunda. Camianın ve taraftarların gözbebeği olan 32 yaşındaki kanat, bu haftayı da boş geçmedi. 2-0 geriye düşülen Galatasaray maçında Nwakaeme, Sarı-Kırmızılı savunmanın baş belası oldu.
GÜZEL OYUNU GOLLE SÜSLEDİ
Anthony Nwakaeme, Hamsik'in çevirdiği topta düzgün bir vuruşla takımına beraberlik sayısını getirdi. Tecrübeli futbolcu G.Saray'ın sağ kanadını adeta perişan etti.
TARİHE GEÇTİ
Anthony Nwakaeme, ligde ilk 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi. Nwakaeme, haftaya bir gol atması halinde tek başına zirvede yer alacak.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri