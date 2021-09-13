Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı - Haberler Spor
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Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı

Anhony Nwakaeme, ligde ilk 4 maçında 4 gol kaydetti. 32 yaşındaki Nijeryalı kanat, Galatasaray'ı da boş geçmedi ve rekor kırdı. Nwakaeme, 1976-77 sezonunda ligin ilk 4 maçında 4 gol atan Necmi Perekli'yi yakaladı. Nwakaeme, haftaya da gol atması halinde tarihe adını altın harfle yazdıracak. Taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Nwakaeme'nin heykelini yaptırmıştı.

Nwakaeme, 2018'de imza attığı Trabzonspor'da efsaneleşme yolunda. Camianın ve taraftarların gözbebeği olan 32 yaşındaki kanat, bu haftayı da boş geçmedi. 2-0 geriye düşülen Galatasaray maçında Nwakaeme, Sarı-Kırmızılı savunmanın baş belası oldu.

Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı

GÜZEL OYUNU GOLLE SÜSLEDİ

Anthony Nwakaeme, Hamsik'in çevirdiği topta düzgün bir vuruşla takımına beraberlik sayısını getirdi. Tecrübeli futbolcu G.Saray'ın sağ kanadını adeta perişan etti.

TARİHE GEÇTİ

Anthony Nwakaeme, ligde ilk 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi. Nwakaeme, haftaya bir gol atması halinde tek başına zirvede yer alacak.

Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdıTrabzonsporlu taraftarların Nwakaeme için yaptırdığı heykel

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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