28.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:24

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı. Karar, Trabzonspor'un eski oyuncularından Ömer Kerim Ali Rıza tarafından açılan davada verildi. Yaşanan gelişme sonrası Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında sorularının yanıtları arandı.

ÖMER KERİM ALİ RIZA KİMDİR?

Ömer Rıza KKTC asıllı Türk futbolcudur. Kariyerine Arsenal'de başladı. İngiltere'de West Ham United FC, Barnet ve Cambridge United formaları giyen oyuncu; 2003 yılında Denizlispor'a transfer oldu. Denizlispor'daki başarılı performansıyla dikkati çeken oyuncu, 2006 yılında Trabzonspor'a 2008 yılında Sivasspor'a transfer olmuştur. Ancak Sivasspor'a transferi bazı nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir. Ömer Rıza futbol kariyerini sonlandırmış; teknik direktörlük yapmaktadır.

Ömer Rıza Doğum Tarihi: 8 Kasım 1979

Ömer Rıza Kaç Yaşında: 40 yaşında

Ömer Rıza Doğum yeri: Edmonton, Londra, Birleşik Krallık

Ömer Rıza Boy: 1,75 m

Ömer Rıza Çalıştırdığı takım: Leyton Orient (Geçici teknik direktör, 2017–2017)

Ömer Rıza Numara: 8 (Trabzonspor/ Forvet)

Ömer Rıza Pozisyon: Forvet

Ömer Rıza Tam İsmi: Ömer Kerim Ali Rıza

Ömer Rıza Uyruk: Türkiye

Ömer Rıza Mevki: Forvet - Forvet Arkası

ÖMER KERİM ALİ RIZA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Leyton Orient 16/17 (30 Mar 2017)/ 16/17 (30 Haz 2017)Geçici Antrenör

Heybridge Swifts 14/15 (31 Ara 2014)/ 14/15 (1 Şub 2015)Antrenör

Cheshunt 13/14 (8 Kas 2013)/ 14/15 (17 Eyl 2014)Oyuncu Antrenörü

Cheshunt 13/14 (8 Eyl 2013)/ 13/14 (7 Kas 2013)Geçici Antrenör

ÖMER KERİM ALİ RIZA FUTBOLCULUK KARİYERİ

1998-1999 Arsenal 0 maç, (0 Gol)

1999 › ADO Den Haag (kiralık) 11 maç, (3 Gol)

1999-2002 West Ham United 0 maç, (0 Gol)

2000 › Barnet (kiralık) 5 maç, (2 Gol)

2000-2001 › Barnet (kiralık) 5 maç, (2 Gol)

2001 › Cambridge United (kiralık) 12 maç, (3 Gol)

2002-2003 Cambridge United 46 maç, (12 Gol)

2003-2006 Denizlispor 60 maç, (16 Gol)

2006-2008 Trabzonspor 35 maç, (4 Gol)

2009-2010 Shrewsbury Town 13 maç, (0 Gol)

2010 Aldershot Town 1 maç, (0 Gol)

2010–2012 Histon 55 maç, (16 Gol)

2012–2013 Boreham Wood 19 maç, (9 Gol)

2013-2013 Chelmsford City 3 maç, (2 Gol)

2013–2014 Cheshunt