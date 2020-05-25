HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur

Trabzon'da yerel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Medipol Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini savunarak, "Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
25.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:45

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Haber61'de yayınlanan Bayram Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Futbolun geleceğini, ligi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Şener, Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini dile getirdi.

"12 HAZİRAN ERKEN BİR TARİH"

Liglerin 12 Haziran'da başlatılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener "Sağlık açısından oynanmamalı. Futbol araya sosyal mesafe koyarak oynanan bir oyun değil. X bir takımın diyelim malzemecisinde koronavirüs çıktı, o takım 14 gün karantinaya alınacak ve oynayamayacak. Böyle riskler var. Benim kişisel görüşüm, Avrupa'ya uyar mı bilemiyorum, Temmuz-Ağustos gibi hızlandırılmış şekilde Pazar-Çarşamba şeklinde oynayıp bitirme. Ya da benim de hoşuma gider, tescil edersin bu şekilde ligi, hayat yeniden başlar. Küme düşme kaldırılsın isteyen takımların zaten bundan sonraki maçlarda çok puan alamayacağını düşünüyordum. 12 Haziran biraz erken oldu" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF VAKA ÇIKARSA NE YAPACAKSIN?"

Alınan kararın arka planında farklı konular olduğunu dile getiren Şener "Nihat Bey'in de işi zor şu anda. Bu işin bir de arka planı var. Para işleri var, yayın işleri var. Bunların baskıları var. Koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak çok önemli ama ekonomi olmadan da sağlığı çözemiyorsun. İnsanların para kazanması lazım. Kazanamazsa nasıl mücadele edeceksin. Futbolda belki bu olmayabilir çünkü temaslı bir oyun. Allah korusun bir pozitif çıkarsa ne olacak. Sağlık Bakanı da vaka çıkarsa sorumluluk TFF'nin dedi. Bence Ağustos olabilirdi, haftada 3 maç şeklinde" şeklinde konuştu.

"DESTEK OLUNMAZSA KULÜPLER BATAR"

Kulüplere destek olunması gerektiğini de belirten tecrübeli futbol adamı, "Borçların çoğu bankalara. Bankalar bu devirde bir takım şeylere yardım ediyorlar. Rakamlar büyük olduğu için şube müdürlerinin falan yapacağı iş değil bunlar. Genel müdür veya Bakan nezdinde bunları 1 yıl ödemesiz 7 yıla yayıp kulüplere vermek lazım. Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam para vermem. Seyirci yok. Kulüplere bankalar aracılığıyla destek verilmeli yoksa batarlar" dedi.

"ONLAR ŞAMPİYON OLURSA TÜRKİYE'YE YAZIK OLUR"

Şampiyonluk yarışındaki takımlarla ilgili de konuşan Şener sözlerini, "Sağlık sorunu bu. Benim bildiğim Fatih Terim oynamak istemiyor, Rıza Çalımbay da istemiyor. Çok riskli bir durum. İstanbul hegemonyası Trabzonspor'a başkaldıracak bir durumda değil. 4 takım yarışıyor ama Başakşehir şampiyon olsa Türkiye'ye de yazık. Seyircisi falan yok, alınmasınlar ama… Zaten şu anda hangi takımın ne yapacağını bilmiyorsun, form durumlarını bilmiyorsun. Çalışmaların da muazzam hırslı geçtiğini sanmıyorum, onlar da korkarak çalışıyordur. Sonuçta yine de bir karar alındı. Saygı duymak lazım" diyerek tamamladı.

Haber Yorumları (3)
BAŞAKŞEHİR: sen konuşma şikeciiii
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DARK MAN: Olmaz olmaz parkları bahçeleri temiz havayı güneşi insanlara kapattılar korona düşmanı oturma banklarını söktüler akıl tutulması sen bırak İstabulsporu buna bak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: ŞAMPİYON OLMAZSA TÜRKİYEYE YAZIK OLUR İKİ YILDIR BAŞAKŞEHİRİN HAKKI OLAN ŞAMPİYONLUK HİLE VE DESİSE İLE ELİNDEN ALINIYOR BU KEZ KİMSE ALAMAZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Spor
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Spor
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Spor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Spor
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu...
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Spor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Şehit Muğla Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 16:02:21. #1.14#
title