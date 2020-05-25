Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzon'da yerel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Medipol Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini savunarak, "Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Haber61'de yayınlanan Bayram Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Futbolun geleceğini, ligi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Şener, Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini dile getirdi.

"12 HAZİRAN ERKEN BİR TARİH"

Liglerin 12 Haziran'da başlatılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener "Sağlık açısından oynanmamalı. Futbol araya sosyal mesafe koyarak oynanan bir oyun değil. X bir takımın diyelim malzemecisinde koronavirüs çıktı, o takım 14 gün karantinaya alınacak ve oynayamayacak. Böyle riskler var. Benim kişisel görüşüm, Avrupa'ya uyar mı bilemiyorum, Temmuz-Ağustos gibi hızlandırılmış şekilde Pazar-Çarşamba şeklinde oynayıp bitirme. Ya da benim de hoşuma gider, tescil edersin bu şekilde ligi, hayat yeniden başlar. Küme düşme kaldırılsın isteyen takımların zaten bundan sonraki maçlarda çok puan alamayacağını düşünüyordum. 12 Haziran biraz erken oldu" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF VAKA ÇIKARSA NE YAPACAKSIN?"

Alınan kararın arka planında farklı konular olduğunu dile getiren Şener "Nihat Bey'in de işi zor şu anda. Bu işin bir de arka planı var. Para işleri var, yayın işleri var. Bunların baskıları var. Koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak çok önemli ama ekonomi olmadan da sağlığı çözemiyorsun. İnsanların para kazanması lazım. Kazanamazsa nasıl mücadele edeceksin. Futbolda belki bu olmayabilir çünkü temaslı bir oyun. Allah korusun bir pozitif çıkarsa ne olacak. Sağlık Bakanı da vaka çıkarsa sorumluluk TFF'nin dedi. Bence Ağustos olabilirdi, haftada 3 maç şeklinde" şeklinde konuştu.

"DESTEK OLUNMAZSA KULÜPLER BATAR"

Kulüplere destek olunması gerektiğini de belirten tecrübeli futbol adamı, "Borçların çoğu bankalara. Bankalar bu devirde bir takım şeylere yardım ediyorlar. Rakamlar büyük olduğu için şube müdürlerinin falan yapacağı iş değil bunlar. Genel müdür veya Bakan nezdinde bunları 1 yıl ödemesiz 7 yıla yayıp kulüplere vermek lazım. Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam para vermem. Seyirci yok. Kulüplere bankalar aracılığıyla destek verilmeli yoksa batarlar" dedi.

"ONLAR ŞAMPİYON OLURSA TÜRKİYE'YE YAZIK OLUR"

Şampiyonluk yarışındaki takımlarla ilgili de konuşan Şener sözlerini, "Sağlık sorunu bu. Benim bildiğim Fatih Terim oynamak istemiyor, Rıza Çalımbay da istemiyor. Çok riskli bir durum. İstanbul hegemonyası Trabzonspor'a başkaldıracak bir durumda değil. 4 takım yarışıyor ama Başakşehir şampiyon olsa Türkiye'ye de yazık. Seyircisi falan yok, alınmasınlar ama… Zaten şu anda hangi takımın ne yapacağını bilmiyorsun, form durumlarını bilmiyorsun. Çalışmaların da muazzam hırslı geçtiğini sanmıyorum, onlar da korkarak çalışıyordur. Sonuçta yine de bir karar alındı. Saygı duymak lazım" diyerek tamamladı.