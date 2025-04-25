İsviçre'nin Nyon kentindekiColovray Spor Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 15.00'te başladı. Karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak ekrana getirecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ve U18 Millî Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman mücadeleyi tribünden takip ediyor. Peki, Trabzonspor U19 finale çıktı mı, eledi mi, elendi mi?

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Geçtiğimiz sezonun U19 Elit A Ligi şampiyonu olarak yerel şampiyonlar yolundanUEFA Gençlik Ligi'ne katılan temsilcimiz Trabzonspor, 2. turda Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 3-1 ve 5-2'lik skorlarla eledi. 3. turda Bosna Hersek'ten Sarajevo ile eşleşen bordo-mavili temsilcimiz, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini Trabzon'da 6-1 ile geçerek yoluna devam etti. Son 32 turunda İtalya'dan Juventus'u evinde konuk eden temsilcimiz Trabzonspor rakibini 1-0 mağlup ederek son 16 takım arasında yer buldu. Bir sonraki turda bir başka İtalyan ekibi Atalanta ile eşleşen bordo-mavili temsilcimiz, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadelede penaltı vuruşlarıyla rakibine üstünlük sağladı. Çeyrek finalde temsilcimiz Trabzonspor'un karşısında yine bir İtalyan takımı vardı. Inter'i evinde ağırlayan temsilcimiz Trabzonspor maçı 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. 40 bin 368 futbolseverin izlediği bu karşılaşmada UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldı.

Temsilcimiz Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi Salzburg ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 kulübün U19 takımlarının yer aldığı UEFA Gençlik Ligi'nin lig aşamasını üçüncü sırada bitirdi. Son 32 turunda İskoçya'dan Celtic'e penaltı vuruşlarıyla üstünlük sağlayan Avusturya ekibi, son 16 turunda İspanyol Atletico Madrid'i 2-1 ile geçti. Salzburg çeyrek finalde ise UEFA Gençlik Ligi'nin son şampiyonu Yunan ekibi Olympiakos'u 1-0 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

İlk kez 2013-2014 sezonunda düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde en başarılı takımlar ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Barcelona ve Chelsea. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Salzburg ile bu sezonun yarı finalistlerinden AZ Alkmaar'ın da birer şampiyonlukları var. Temsilcimiz Trabzonspor ise organizasyonda yarı finale yükselen ilk Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyor.

TRABZONSPOR U19 FİNALE ÇIKTI MI, ELEDİ Mİ, ELENDİ Mİ?

Salzburg Trabzonspor maçı 85. dakika itibariyle 1-2 devam ediyor. Maç bu sonuçla biterse Trabzonspor finale yükselecek.