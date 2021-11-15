Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, İzmir'de spor hekimliği kliniğinin açılışına katıldı

İZMİR (AA) - Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün'ün İzmir'deki kliniğinin açılışına katıldı.

Karşıyaka ilçesinde düzenlenen açılış öncesi Avcı, milli takımda birlikte çalıştığı Ergün ile bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Metin Ergün, yaptığı açıklamada, kliniğinde elit performans sporcularının kas, tendon ve bağ yaralanmalarını tedavi edeceklerini söyledi.

Spor hekimliğinin eski ama gelişim süreci yeni bir branş olduğunu anlatan Ergün, "Türkiye'de yaklaşık 150 spor hekimi bulunuyor. Spor hekimliği ülkemizde ilk kez 1965 yılında İzmir'de EÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kuruldu. 1973 yılında enstitü oluştu. 1980'li yıllardan itibaren spor hekimliği ayrı bir ihtisas dalı olarak kabul ediliyor. Sporcu sağlığı ve hastalıkları öncelikli temel konularımızdan bir tanesi. Onun dışında sporcuların performanslarına yönelik uygulamalar da var." ifadelerini kullandı.

Açılışa Abdullah Avcı'nın yanı sıra, milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da katıldı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Tezcan Ekizler - Spor Haberleri

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