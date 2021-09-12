Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 'Düzgün oyna' diye bağırdı - Haberler Spor
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Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp

Trabzonspor'un Galatasaray'dan yediği 2. golün ardından sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e doğru yönelip genç futbolcuya "Düzgün oyna" dedi. 39. dakikada Abdullah Avcı tarafından oyundan alınan Abdülkadir, tüm stattan tepki gördü. Yaşananların ardından genç futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın attığı 2. gol sonrası sahaya giren bir taraftar golde hatası bulunan Abdülkadir Ömür'e tepki gösterdi.

2. GOLDEN SONRA ABDÜLKADİR ÖMÜR OYUNDAN ÇIKARILDI

61saat'in haberine göre sahaya giren bir taraftar elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e uzatarak "Düzgün oyna" dedi. Abdullah Avcı tarafından oyundan alınan genç futbolcu kenara gelirken statta büyük bir uğultu koptu. Abdülkadir yaşananların ardından yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladı.

Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 'Düzgün oyna' diye bağırdıSahaya giren taraftar

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Ali Gülhan
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Haber: Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 'Düzgün oyna' diye bağırdı - Haberler Spor
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