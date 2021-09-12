Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın attığı 2. gol sonrası sahaya giren bir taraftar golde hatası bulunan Abdülkadir Ömür'e tepki gösterdi.

2. GOLDEN SONRA ABDÜLKADİR ÖMÜR OYUNDAN ÇIKARILDI

61saat'in haberine göre sahaya giren bir taraftar elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e uzatarak "Düzgün oyna" dedi. Abdullah Avcı tarafından oyundan alınan genç futbolcu kenara gelirken statta büyük bir uğultu koptu. Abdülkadir yaşananların ardından yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladı.

Sahaya giren taraftar

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