Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı - Haberler Ekonomi
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Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi
Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı

Trabzonspor Kulübü ile Rent Go arasında 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Trabzon spor Kulübü ile Rent Go arasında 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rent Go'yu Trabzonspor için sadece bir sponsor olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Ağaoğlu, Tunalar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan ve kulüpte yönetici olarak hizmetleri bulunan Erol Tuna'nın, bu sponsorluğa çok büyük anlam ve önem kattığını vurguladı.

Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan doğan ve ekonomik, endüstriyel, sanayi anlamında ülkenin gündemine oturan her şirket, tabii bunu sanat ve turizm için de söylemek mümkün ama her şirket bizler için önem arz ediyor. Çok ayrı bir değer. Ülke ekonomisine yön veren şirketlerin sayısının gün geçtikçe artması da bizleri ayrıca memnun ediyor. Sizlerin huzurunda Erol başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, zaten bir gönül birlikteliği var, bu iş birliği de uzun süre devam eder. Sadece Rent Go olarak değil, başarılı olduğunuz diğer markaların da ismini formalarımızda, tesislerimizde taşımak da en büyük arzumuz."

Rent Go Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna ise otomobil sektöründe Trabzonspor gibi Anadolu devrimini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Anlaşmanın şampiyonluk yolunda bordo-mavili kulübe şampiyonluk yolunda uğur getirmesini temenni eden Tuna, şöyle konuştu:

"Anadolu topraklarından çıkıp Türkiye'nin birçok konuda öncü spor kulübü olan Trabzonspor ile yine bu topraklardan çıkıp araç kiralama sektörünün birçok konuda öncü markası haline gelen Rent Go'yu bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz olan yönetim kurulu başkanımız Sayın Erol Tuna ve kulüp başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere Trabzonspor Kulübü Yönetim Kuruluna ve iki tarafta da emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu iş birliği diğer potansiyel destekçilere de bir işaret olur."

Trabzonspor ile Rent Go arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasından bordo-mavili taraftarlar da yararlanabilecek. Anlaşmaya göre sponsorluk süresince tüm Trabzonspor taraftarlarına araç kiralamalarında bütün Türkiye'de geçerli olacak yüzde 40 indirim uygulanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen bordo-mavili taraftarların, "rentgo.com" adresindeki kampanya sayfasından rezervasyonlarını yaptıktan sonra araç teslimi esnasında taraftar Passolig kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

Yeni yapılan anlaşma kapsamında üç sezon boyunca Trabzonspor Kulübü antrenman ve maç şortlarında Rent Go logosu yer alacak.

Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı

Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı

Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu imzaladı - Haberler Ekonomi
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