Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON

Kaynak: İHA