Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
27.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:47
Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON
Kaynak: İHA