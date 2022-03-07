Trabzonspor maçında bardak doldu taştı! Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki defteri kapanıyor

Sarı-Lacivertliler'de yine Mesut Özil krizi yaşanıyor. Geçen sezon kondisyon eksikliğinden dolayı tolerans gösterilen yıldız futbolcu için açılan kredi tükenmek üzere.

PEREİRA'DA DESTEK GÖRDÜ

Eski teknik direktör Vitor Pereira'nın birçok şans maçta şans vermediği yıldız futbolcu, hoca ile polemiğinde taraftardan destek görmüştü. Ancak Başkan Ali Koç'un, "Ticari işleri bir kenara bıraksın" açıklamasından sonra işler değişti.

SEVENİ AZALDI

Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcunun görüntüsü taraftarı kızdırdı. Sosyal medyadan hazır olduğunu belirten paylaşımlar yapan Mesut, peş peşe top kayıpları yapıp takım savunmasına katılmayınca dikkatleri üzerine çekti.

GOL SEVİNCİ TUZU BİBERİ OLDU

Zajc'ın attığı golde kenardaki görüntüsüyle bardak doldu taştı. Menajeri Erkut Söğüt'ün, "Mesut kontratı bitene kadar Fenerbahçe'de" açıklamasına taraftardan olumlu karşılık gelmedi. Mesut Özil'in gitmesi için yapılan paylaşımlar çığ gibi büyüyor.

İşte sosyal medyadaki Mesut paylaşımları: