Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

07.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:40

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkaracağı ilk 11'ler bu şekilde:

KRASNODAR: Kritsyuk - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, AriTRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Fernandes, Campi, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar

Kaynak: DHA