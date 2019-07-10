- Trabzonspor kuvvet depoladı

TRABZON - 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet depoladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaeq ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı.

Antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması yaparken, dar alan pas çalışması da gerçekleştirildi. Karaman'ın, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam 18.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA