SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti - Spor
Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Trabzonspor, Ali Sürmen, Spor

Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Zekeriya Alp'i istifaya davet ederek, "Mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu göstermektir.

09.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:03
Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Zekeriya Alp'i istifaya davet ederek, "Mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu göstermektir. Bizler camizamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfillerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileri ile istifasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlığı Kurulu, İstişare Kurulu, Sicil Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu, bugün Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yönetiminde toplanarak son dönemde yapılan hakem hataları ve yaşanan gelişmelere yönelik ortak basın açıklaması düzenledi. Ziya Bey Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri açıklayan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şunları söyledi:

"Türkiye Süper Ligi 2019-20 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil; bir dürüstlük timsali olarak da geçen rahmetli Cemil Usta'nın ismi verilmiş olmasına rağmen, gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bazı icraatları ve gerekse Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur. Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik ve bir beceri yarışı olduğunun bilinmesi gerekirken, tamamen bireysel ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kar kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez. Bazı opsiyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi, bazen VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydanılmaması, bazense gidilip de tüm gözlerin gördüğünü görmemek de ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. Çünkü VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün yahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig'de yönetimimizin, teknik ekibimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez. Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopması ile birlikte bazı hakemler ve basın mensupları üzerinden ölüleri diriltmeye kimse cesaret etmesin. Süper Lig'i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da herkesin bildiği sırlardan değil midir? Bu durumda hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları, futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi, şu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmasının beklenemeyeceği de aşikardır.""SİZİN VE GİZLİ MAHFİLLERDE PUSU KURMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETİN TÜM TEMSİLCİLERİ İLE İSTİFASINI BEKLİYORUZ"'Sayın Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçeği anlatmasından Sayın Zekeriya Alp'in neden bu kadar rahatsız olduğunu açıklamanın kendisinden de anlayamadığımız gibi bunun neden TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapıldığını da anlayamadığımızı vurgulamak isteriz' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, son olarak şöyle denildi: "Buradan da anlaşılmaktadır ki TFF de Sayın Alp'in açıklamasına imza atıp taraf olmuştur. Şimdi Sayın Zekeriya Alp'e soruyoruz: Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz? Daha da önemlisi; hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Sayın Zekeriya Alp, mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu göstermektir. Bizim geçmiş deneyimimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz; Şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfillerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel sen bu defa bu kirli işe alet olma; istifa et!. Çünkü biz bu sefer çıktığımız yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu zor yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler camizamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfillerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileri ile istifasını bekliyoruz."Ali Sürmen, bir basın mensubunun MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı açıklamayla bir camiayı bu şekilde tehdit etmesinin doğru olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Biz hukukçu kimliğimizle yanıt verdik. 'Bir kişiyi dava etmeyi düşünüyorum' dediğiniz an husumet doğmuş demektir. Artık sizin atayacağınız hakemler dürüst olsalar bile soru işareti olacaktır. O nedenle Sayın Alp'i istifaya davet ediyoruz" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan görüntülerAli Sürmen'in açıklamalarıDetaylar

 


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Spor
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Spor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Demet Akalın Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Podolski Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:39:11. #1.14#