Trabzonspor Kulübü, Süleyman Seba'yı vefatının 6. yılında andı
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
13.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:23
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA