Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Cumartesi Trabzonspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Trabzonspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Trabzonspor - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 1-0 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Trabzonspor'un golleri:
- 6. dakika : Edin Visca
MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)
ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)
BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(AVAR)
OĞUZHAN AKSU(AVAR)
TANER GİZLENCİ(Gözlemci)
ESER KURUOĞLU(Temsilci)
KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)