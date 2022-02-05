Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Cumartesi Trabzonspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 1-0 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

6. dakika : Edin Visca

MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(AVAR)

OĞUZHAN AKSU(AVAR)

TANER GİZLENCİ(Gözlemci)

ESER KURUOĞLU(Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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