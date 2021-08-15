Trabzonspor kafilesi Malatya'da
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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Trabzonspor kafilesi Malatya'da
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya ulaştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya ulaştı.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında futbolculara taraftarlar çiçek verdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 19.15'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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