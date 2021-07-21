Trabzonspor'a imza atan İsmail Köybaşı'nın kazancı dudak uçuklattı

Bordo-Mavililer, 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen KAP'a bildirdi. Tecrübeli futbolcuyla iki yıllık anlaşmaya varıldığı, önümüzdeki hafta imza töreninin düzenleneceği belirtildi. İsmail 5 milyon TL garanti ücret, sezon başına da 1 milyon TL imza parası alacak. Bonuslarla ilgili detay paylaşılmadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için bir bedel ödenmeyecek.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Trabzonspor'un gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

5 MİLYON GARANTİ ÜCRET

İşte Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı'nın ücretiyle ilgili yapılan bilgilendirme:

2021/22: 5M TL garanti ücret,

2022/23 5M TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2023/24: 5.5M TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1M TL imza ücreti ödenecektir.

F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ VE İSPANYA

Gaziantep'ten Beşiktaş'a 2009 yılında 5,5 milyon euroya transfer olan İsmail Köybaşı, o dönem gündemi çok meşgul etmişti. Yüksek bonservis bedeli sebebiyle eleştirilerin hedefinde kalan İsmail, Beşiktaş'ta inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. 2016'da Siyah-Beyazlılar'dan ayrılan İsmail, F.Bahçe'ye imza attı ve burada üç sezon top koşturdu. İsmail, Fenerbahçe'de pek fazla forma şansı bulamadı. 2019'da Granada'ya gitti ve bir sezon sonra Rize'ye imza attı. Ve son olarak Rize formasını terletti. 28 kez de Milli Takım'da şans buldu.