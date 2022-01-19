Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Ocak Çarşamba Süper Lig Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?

2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Trabzonspor - GZT Giresunspor arasında oynanıyor. Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Trabzonspor - GZT Giresunspor kaç kaç? Trabzonspor - GZT Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...