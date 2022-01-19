Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Ocak Çarşamba Süper Lig Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?
2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Trabzonspor - GZT Giresunspor arasında oynanıyor. Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Trabzonspor - GZT Giresunspor kaç kaç? Trabzonspor - GZT Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Trabzonspor - GZT Giresunspor arasında oynanacak. Peki, Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı bitti mi? Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Ocak Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı hakkında bilgiler!
Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.
Trabzonspor - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ALPER ULUSOY(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
MURAT ERDOĞAN(AVAR)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
AYKUT TURAN(Temsilci)
SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)