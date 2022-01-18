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Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Alper Ulusoy, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Haber

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