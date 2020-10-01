Trabzonspor Gaziantep'e gitti
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Trabzonspor Gaziantep'e gitti

01.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:31
Trabzonspor Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, Cuma günü saat 20: 00'de oynanacak karşılaşma için Trabzon Havalimanı'ndan saat 18: 00'de THY'nin özel uçağı ile Gaziantep'e gitti. Kafilede teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı. Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.

Trabzonspor Gaziantep'e gitti
Trabzonspor Gaziantep'e gitti
Trabzonspor Gaziantep'e gitti
Trabzonspor Gaziantep'e gitti
Trabzonspor Gaziantep'e gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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