Trabzonspor Gaziantep'e gitti

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gaziantep'e gitti.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gaziantep'e gitti. Kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Gaziantep FK maçının son taktik çalışmasını yaparak, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 18.00 sıralarında Gaziantep'e hareket eden bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi ve Plaza kafilede yer almazken, Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve Süper Lig'de ilk 3 hafta forma giymeyen takım kaptanı Pereira ile birlikte Beşiktaş maçında sakatlanan Ekuban ve yeni transfer Diabate de kafilede yer aldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı