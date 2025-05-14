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Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir?

Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir?
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Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? ve canlı nasıl izlenir? soruları 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Türkiye'nin iki köklü kulübü, kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor- Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın saati, kanalı ve detaylı bilgiler netleşti. Maç, futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek. Peki, Trabzonspor- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? Trabzonspor- Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir?

TRABZONSPOR GALATASARAY FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen bu dev final, ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Herhangi bir ücret ödemeden, televizyonu olan herkes maçı izleyebilecek.

Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Hem televizyon yayını hem de atv.com.tr adresi üzerinden online izleme imkanı sunuluyor. Kupa finalini kaçırmamak için saatlerinizi 20.45'e ayarlamayı unutmayın!

Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 sezonunun büyük finali, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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