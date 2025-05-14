Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

TRABZONPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Galatasaray maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

TRABZONPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Galatasaray maçı Gaziantep'te oynanacak.