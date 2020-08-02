Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edecek TRABZON / DHATrabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

TRABZON/ DHA Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA