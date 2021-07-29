Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor
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Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

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Bordo-Mavililer'de transfer harekatı son sürat devam ediyor. Caleb Ekuban'ın satışı için Genoa ile prensipte anlaşmaya varıldı. Trabzonspor, Ekuban için 2.3 milyon euro alacak. Bugün Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'la da tüm konularda anlaşmaya varıldı. Son olarak Emre Mor bombası geldi. Karadeniz ekibi, Emre Mor'un kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'un transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer, bu sezon şampiyonluk hedefliyor.

Gervinho, Hamsik, Peres transferleriyle dikkat çeken Trabzonspor, son olarak Dorukhan Toköz'ü de bitirdi. Dorukhan Trabzonspor'dan 10 milyon TL ücret alacak, 8 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

EKUBAN GENOA'YA

Trabzonspor, Avrupa'ya gitmek isteyen Ekuban'a da zorluk çıkartmıyor. Genoa ile Caleb Ekuban için 2.3 milyon euro bedele el sıkışıldı.

Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

SÜRPRİZ EMRE MOR

Sözcü'nün haberine göre kendisini yeniden bulmak isteyen Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Menajer Mino Raiola, bu transferin uygun şartlarda bitirilebileceğini iletti.

Bordo-Mavililer, İspanyol ekibi Celta Vigo ile görüşmelere başladı. Emre Mor ve Dorukhan'ın eş zamanlı olarak açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor
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Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor - Haberler Spor
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