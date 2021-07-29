Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

Bordo-Mavililer'de transfer harekatı son sürat devam ediyor. Caleb Ekuban'ın satışı için Genoa ile prensipte anlaşmaya varıldı. Trabzonspor, Ekuban için 2.3 milyon euro alacak. Bugün Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'la da tüm konularda anlaşmaya varıldı. Son olarak Emre Mor bombası geldi. Karadeniz ekibi, Emre Mor'un kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı.