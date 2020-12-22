Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti
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Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

22.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:07

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 mağlup oldu. Abdullah Avcı yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen Bordo mavililer yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo mavililer tek golle kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol, 74. dakikada Vitor Hugo'dan geldi. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 20 yaptı. Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

AVCI İLE YENİDEN HAYATA DÖNDÜLER

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra yenilgi yüzü görmedi. Avcı ile 6 maça çıkan bordo mavililer, 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan taoplamayı başardı.

Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti
Haber Yorumları (1)
TDK: 1-0 mağlup oldu değil mağlup etti
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