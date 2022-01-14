Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.30'da son idmanını yapan bordo mavililer, yarınki müsabaka öncesi taktik çalıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Siopis ile Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen bugünki son idmana katılmadı.Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan Sivas'a hareket edecek.


Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

 Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title