Trabzonspor'dan Ekuban için KAP'a resmi açıklama
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Trabzonspor'dan Ekuban için KAP'a resmi açıklama

Trabzonspor'dan Ekuban için KAP'a resmi açıklama
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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