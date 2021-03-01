Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumu açıklaması
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Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumu açıklaması

01.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:24
Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumu açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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