Trabzonspor'da Son Haftalar Kabusa Dönüştü

Trabzonspor'da yeni yönetim kurulunun görevde bulunduğu 4 haftalık dönemde sakat ve cezalı oyuncular adeta kabus olurken alınan sonuçlar da Avrupa kupalarına katılma yolunda sıkıntı oluşturdu.

TRABZONSPOR YARA ALDI

Bordo-mavililerde, son 4 haftada 8 oyuncu sakatlanırken, 4 oyuncu da kart cezalısı durumuna düştü. Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyetle 4 puan toplarken Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli yara aldı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, ikinci maçta da Demir Grup Sivasspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Üçüncü maçta Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavili takım, yeni yönetim döneminde ilk 3 puanını elde etmesine karşın, dördüncü karşılaşmada sahasında Kasımpaşa karşısında 5-2'lik skorla mağlup oldu.

8 OYUNCU SAKATLIK YAŞADI

Trabzonspor'da, son 4 haftadaki sakatlıklar moralleri bozdu.

Karadeniz ekibi, ilk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşayarak kadrodan çıkarıldı. Son antrenmanda da Burak Yılmaz'ın kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, bu maç öncesi büyük şok yaşadı.

Osmanlıspor maçının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında genç oyuncu Abdülkadir Ömür, rahatsızlık geçirince yerini Joao Pereira'ya bıraktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Juraj Kucka, ardından da kaleci Onur Recep Kıvrak, sakatlık geçirdi.

Onur Recep Kıvrak'ın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilirken başarılı file bekçisi sezonu kapadı. Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında da Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi, ciddi sakatlık yaşarken bu futbolcular da takıma henüz dönemediler.

Antalyaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok'a, Hugo Rodallega ile Abdülkadir Ömür de eklendi ve bu futbolcular karşılaşmada yer alamadı.

4 KART CEZALISI

Trabzonspor'da 4 haftalık dönemde 4 oyuncu da kart cezalısı durumuna düştü.

Bordo-mavililerde Slovak oyuncu Matus Bero, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa maçında da kırmızı kart gören Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan ile 4. sarı kartını gören Kucka, cezalı oldu.

BURSASPOR MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK

Trabzonspor'da hafta sonu deplasmanda yapılacak Bursaspor maçı öncesi 3 kart cezalısı, 4 de sakatlık olmak üzere 7 eksik bulunuyor.

Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay Yokuşlu, Hubocan ve Kucka, hafta sonu Bursaspor maçında görev alamayacak. Onur Recep Kıvrak, Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok'un da sakatlıkları sürüyor.