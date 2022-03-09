Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Hamsik bu akşam takımla birlikte idmana katıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.