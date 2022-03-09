Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Hamsik bu akşam takımla birlikte idmana katıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

HAMSIK HAFTALAR SONRA İDMANDA

Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 gün izin yaparak dinlenen Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik haftalar sonra idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ülkesine giden ve tedavisinde iyileşme kat edilen Slovak yıldız Göztepe maçı hazırlıklarında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde sakatlığı süren diğer isim Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak salon çalışması yaptı.

Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ahmet Çalık, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title