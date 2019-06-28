- Trabzonspor'da Doğan Erdoğan için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'un yeni transferi Doğan Erdoğan:

"Elimden geleni yapıp, Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum"

TRABZON - Trabzonspor'da yeni transfer Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yeni transfer Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada, Doğan Erdoğan'ı uzun süredir takip ettiklerini dile getirerek, "Bugün genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Uzun süredir takip ettiğimiz, futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz, takımımızda olduğu için de çok mutlu olduğumuz bir futbolcuyu Trabzonsporumuza kazandırdık. İnşallah Doğan da beklentilerin de üzerinde çok iyi performans sergileyerek camiamıza yakışan bir dönem geçirecektir. Hem kulübümüz hem de Doğan için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Doğan Erdoğan: "Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor"

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle vatanıma, Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor'a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon'a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hala aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA