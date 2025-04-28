Trabzonspor Barcelona maç özeti ve golleri! (VİDEO) Trabzonspor Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TRABZONSPOR BARCELONA MAÇ ÖZETİ

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TRABZONSPOR BARCELONA ÖZET

Trabzonspor Barcelona maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor Barcelona maçı 4-1'lik Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Trabzonspor Barcelona maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.