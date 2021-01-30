Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı

TRABZON/ DHA

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gazi Nogay