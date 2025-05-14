Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Avrupa'ya Ziraat Türkiye Kupası'ndan gidebilir mi?

TRABZONSPOR AVRUPA'YA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN GİDEBİLİR Mİ?

Galatasaray, Lig'i ilk ikide tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkını garantiledi.

Galatasaray'ın şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Galatasaray'ın kupayı alması demek, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.'süne geçmesi anlamını taşıyor.

ZTK'da final oynayacak diğer takım olan Trabzonspor'un ise kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde play-off şansı bulunuyor. Turda elense de bordo mavililer diğer sezon Konferans Ligi'nde top koşturacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmek için ayrıca Süper Lig'de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Avrupa'da müsabaka hakkı kazanan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki durumu, Avrupa programını netleştirecek.