Trabzonspor, Avcı ile gülüyor

Spor Toto Süper Lig'de namağlup zirvede bulunup, Avrupa'nın 5 büyük liginde de yenilgisiz 4 takımdan biri konumunda yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki 383 günlük namağlup serisiyle de tarih yazıyor.

Spor Toto Süper Lig'de rakiplerine puan farkı atarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

Süper Lig'de son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22 sezonunda üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkincisi sıradaki Hatayspor 4, üçüncü sıradaki Alanyaspor 3, Beşiktaş, 3, Konyaspor 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.