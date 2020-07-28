Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye kupası final maçı yarın oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maçı her iki takım da kazanmak ve sezonu kupayla bitirmek istiyor.

Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
28.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:21

Sezonun iki başarılı takımı Türkiye kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor ile ligi 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Peki maç ne zaman, hangi kanalda olacak, şifresiz mi?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maç İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır. Karşılaşma akşam saat 21:30 'da başlayacaktır. Maçın hakemi Ali Palabıyık olacak.

Normalde maç 5 Mayıs tarihinde oynanacaktı. Fakat korona virüs nedeniyle maç ertelenmişti. Trabzonspor - Alanyaspor müsabakası 29 Temmuz Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:30'da oynanacaktır.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü ATV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Akşam saat 21:30'da ATV 'yi açarak maçı canlı şekilde ücretsiz izleyebilirsiniz.

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