Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek
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Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek

04.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:16

Trabzonspor'da listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile dün İstanbul'da bir görüşme yapıldı. Bugün bir toplantı daha gerçekleşecek ve tüm detaylar masaya yatırılacak. Görüşmenin ardından taraflar arasındaki anlaşmanın resmileşmesi bekleniyor.

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, 7 hafta sonra İngiliz teknik adam ile yoları ayırıp teknik adam arayışına başladı.

Bordo-mavili yönetiminin büyük bölümü, takımın Abdullah Avcı'ya emanet edilmesi görüşünde birleşirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konudaki kararı bekleniyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı. Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.

BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER

Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu. Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.

ANTALYASPOR GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

FTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Fenerbahçe maçından sonra yeni teknik direktör arayışları ile açıklamalarda bulundu. Öztürk, Abdullah Avcı ile görüştüklerini dile getirirken Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ancak birkaç farklı opsiyonları daha olduğunu ifade etti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek
Haber Yorumları (1)
BATTAL: Trabzonu resmen ateşe atıyorsun Agaoğlu.
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