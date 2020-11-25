Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

25.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:37
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

Ligin 3. haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sonlandırdı.

Dış sahada 124 gündür kazanamayan Trabzonspor, şimde de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.

Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-1 berabere kalırken ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Trabzonspor, bu sezon 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

Art arda 2 galibiyet peşinde

Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez deplasmandan galibiyetle dönmenin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9 haftalık bölümde sadece 2 galibiyet alırken hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

3 çalıştırıcı görev yaptı

Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ve Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda galip gelememişti.

Bordo-mavililer, Newton yönetiminde Yukatel Denizlispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalmış, Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde de Aytemiz Alanyaspor maçından beraberlikle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iç saha galibiyet hasretinin giderilmesinin ardından 27 Kasım Cuma günü Ankaragücü karşısında dış sahada da galibiyet hasretine son vermenin mücadelesini verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

İlgili Haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti
Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkun Oya Demet Akalın Serdar Ortaç Funda Eryiğit
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:25:12. #1.14#
title