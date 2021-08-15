SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
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SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılamaTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama
SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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